張禹宣看高院裁定書：字字句句定柯P生死

民眾黨主席柯文哲5日走進北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服提抗告，台灣高等法院昨撤銷裁定，發回北院更裁。北院5日上午9點半再傳喚柯文哲開羈押庭。媒體人張禹宣昨日表示，這不是一般的發回裁定書，字字句句都可能定柯文哲生死。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，遭台北地檢署聲押禁見，但被台北地院裁定無保請回，北檢不服提出抗告，高院4日裁定發回北院更裁，5日上午重開羈押庭。



張禹宣4日在《關鍵時刻》節目中表示，柯P真的出大事了，整個高院從4日下午2點寫到最後發布，大概花了3、4小時的時間，因為這不是一般的發回裁定書，他質疑上級法院跟地方法院下指導棋，說你應該這要做。



主持人劉寶傑表示，這是柯文哲的定罪書？張禹宣回應“對”，發回裁定書字字句句都可能定柯文哲生死，首先第一句說“被告彭振聲以及朱亞虎之供述”，換句話說，似乎已經把前台北巿副巿長彭振聲列被告，前北市兵役局長朱亞虎被指控是後謝的部分。所以彭振聲叫圖利，朱亞虎是貪污的收賄，所以第一個就把這兩件事做裁示，而且證人邵琇珮證述朱亞虎跟應曉薇對話紀錄，這句話嚇死人，朱亞虎跟應曉薇竟然有關連。



張禹宣質疑指出，有查扣被告隨身物品，這事情大條了。朱亞虎受聘沈慶京的目的，就是後謝的，也就是處理後端謝金的，沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大。換言之，沈慶京先行賄應曉薇，應曉薇跟朱亞虎有關連，後謝的金流疑牽扯柯文哲妻子陳佩琪，還跟柯文哲身上的案子關聯。



張禹宣質疑，高院在講柯文哲不是圖利罪的被告，也許會是貪污治罪條例違反職務收賄罪10年以上有期徒刑的被告，綜觀京華城，被告是否如同自己主張，相信其專業且為多數決的都委會決議，高院沒有採信。