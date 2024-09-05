彭振聲蓋柯甲章是關鍵　黃暐瀚揭貓膩

彭振聲蓋柯文哲的甲章。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北9月5日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院5日上午9點半再傳喚柯文哲開羈押庭。媒體人黃暐瀚4日在政論節目分析表示，彭振聲是柯文哲全身而退或是獲罪的關鍵，京華城案有三個關鍵的市長章，前兩次都是柯文哲親簽，而第三次是時任副市長彭振聲蓋市長的甲章，那關鍵就在於彭振聲蓋甲章時，有無請示柯文哲？若能證明柯文哲知道，“柯不可能全身而退”；但依柯的說法是不知道彭蓋甲章，惟蓋了前兩次，完全不問，也是很奇怪。



根據《中時新聞網》報導，黃暐瀚4日在政論節目《關鍵時刻》表示，彭振聲是高院發回更裁，甚至整個京華城案，柯文哲全身而退或是可能獲罪的關鍵。整個京華城案，有三個關鍵的柯文哲的印章，第一個是2020年4月15號成案，蓋的是柯文哲市長章、柯親簽；第二個是同年10月，確定准用容積獎勵，也是柯文哲蓋章；第三個關鍵的章就是2021年10月20日，時任副市長彭振聲蓋下市長的“甲章”，蓋這個章代表是市長授權、市長同意。



主持人說，柯文哲一直說自己不知道，但蓋下“柯文哲甲章”就代表柯文哲都知道？黃暐瀚指出，柯文哲前次能夠無保從地院離開，是因為核定840%容積率的真的不是柯本人，但前兩次都是柯文哲蓋章決行，第三次不是柯文哲蓋章決行，卻出現柯文哲的章，這就是貓膩了，而且2021年10月12號都發局就發公文，但等了8天才蓋市長章。



“決行欄寫了振聲，10月20日，蓋下台北市市長柯文哲(甲)”，黃暐瀚說，糾結和攻防的點就在這裡，彭振聲可能在羈押庭中沒有講這個，所以被收押，柯文哲無保高院發回更裁，可能是彭振聲有更多論述。高院認定柯文哲有積極介入京華城案，而非如柯所說全都不知道，那關鍵就是這個章。



黃暐瀚認為，前面兩個章都是柯自己蓋、第三個章是副市長代行，但容積獎勵案副市長可以自己決行，彭振聲可能是要柯文哲一起負責，“那關鍵就在於彭振聲蓋甲章時，柯文哲有沒有被請示，如果有當面講、有紀錄證明柯文哲知道，柯文哲不可能全身而退”；而柯說自己今年才知道，代表不知道彭蓋市長章，但是到最後一關才射後不理、完全不問，也是有點怪。