毛嘉慶聲援柯文哲　北院外罵賴清德遭警架離

練鴻慶（左）與毛嘉慶接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院5日上午9點半再傳喚柯文哲開羈押庭。警方針對北院外出動上百警力管制，防範支持者違法集會遊行。媒體人毛嘉慶突現身北院外，舉牌痛罵賴清德將北檢北院當成支黨部，並舉牌牌上寫著“北檢北院有支黨部？黨委書記出來面對”，警方立即上前將毛架走、移至管制區外。



柯文哲初次聲押、開庭時，小草連日集結在北檢外，主管集會遊行的中國國民黨籍台北市長蔣萬安令台北市警局長李西河採柔性勸導，僅舉牌2次不允許違法集會，卻遭到民進黨籍、偏綠議員痛罵。此次警方將嚴格進行管制，目前已調派中正一、松山、北投、大同等警分局，清晨7點集結400名警力，在北檢北院、小南門附近，針對集會遊行維護安全，並設置管制區。



民眾黨組織部已申請在小南門站一號出口附近，也就是愛國西路北側、延平南路至博愛路段集會，共申請5、6日連2天路權，但目前艷陽高照，並無明顯特徵的小草。柯文哲在9點15分從北院側門進入後，另一方面在北檢北院大門口外，毛嘉慶突然現身抗議。

