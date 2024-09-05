民眾黨：柯未號召上街頭　籲支持者正常生活

民眾黨召開“全黨齊心 捍衛清白”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院5日上午9點半再開羈押庭。民眾黨5日上午召開記者會，由黨緊急應變小組共同召集人黃國昌發表三點聲明。他說，不管今天北院裁定結果如何，柯文哲非常明白這將是一場長期抗戰，因此呼籲民眾黨支持者（小草）認真工作、正常生活。



黃國昌強調，柯文哲經過這麼長時間的壓迫與欺凌，但心智非常堅強，要求黨公職各自在工作崗位上做好工作。



媒體追問，是否代表沒有要號召支持者前往北檢聲援？民眾黨秘書長周榆修說，為體恤警察辛苦，作為遵守法令的政黨，因此由黨組織發展部副主任林昭印以個人身份申請愛國西路的路權，基本用意是避免發生不必要的衝突。柯文哲已呼籲支持者認真工作、正常生活，這是一場長期抗戰，不能賴政府還沒倒，我們先倒。



另外，長期挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢曾透露，民眾黨有後續遊行規劃？周榆修澄清，沒有遊行的規劃。



民眾黨三點聲明如下：一、團結齊心、捍衛柯文哲清白。二、民眾黨公職仍會在各自工作崗位上，發揮最大能量，繼續為台灣服務，呼籲小草們認真工作、正常生活。三、抗議賴政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法治。



民眾黨中央緊急應變小組5日上午召開“全黨齊心 捍衛清白”記者會，民眾黨立委黃國昌、張啟楷、林國成、台北市議員黃瀞瑩、台中市議員江和樹、民眾黨秘書長周榆修、中評會主委李偉華等人出席。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢“無保請回”，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



北檢9月3日傍晚對柯文哲“無保請回”裁定提出抗告，高院於9月4日傍晚裁定，撤銷北院柯文哲“無保請回”裁定，而北院9月5日上午9點半再開羈押庭。民眾黨也已申請鄰近北檢的愛國西路（延平南路至博愛路段）9月5日、6日早上8點到晚上10點的路權。