洪孟楷：理性審查人事與預算　避免對立深化

藍委洪孟楷受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷今受訪表示，儘管預算案與人事議題可能引發討論，但這些都是法治社會中既有的制度，若依程序處理並尊重立法機關的職權，對立深化的情況應不會出現。洪孟楷強調，只要各方遵守制度，理性對話與公平審查，朝野對立的情況應不至於升高。



面對記者關於“立法院”下個會期是否會因預算案審查及NCC、大法官、“考試院”等政治性較高的人事案而加劇朝野對立的提問，洪孟楷認為，對立深化的可能性不大。



洪孟楷表示，行政部門已經提出了相關的人事名單，而國民黨一直以來的立場是，只要人事案排入議程，無論是在委員會還是院會，都會進行充分的審查。審查的重點將放在候選人的專業背景、過去的言行以及相關經歷是否符合社會公正的標準。



洪孟楷強調，行政部門有提出名單的權利，但同時“立法院”也有否決不適任人選的權利。因此，洪孟楷呼籲，朝野雙方應以理性討論為基礎，通過公開、透明的審查過程，最終以投票決定人選的去留。他認為，這是法治社會中長久以來運作的制度，應受到各方尊重。



此外，洪孟楷也提到，如果某些人選因民眾信任度不足或專業度不夠而被否決，行政部門應該盡快提出新的名單，以便讓社會各界都能接受並認同新的人選。