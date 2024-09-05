抗議高雄國賓危老案環評　30人市府前抗議

30多位住戶代表前往市府門口拉白布條抗議高雄國賓飯店危老案。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月5日電（記者 蔣繼平）近日京華城840%容積獎勵決策引發關注，讓高雄國賓飯店危老案容積率1142%浮上檯面。由於國賓飯店危老案5日上午就要在高雄市政府進行環評，藍營議員集結抗議住戶代表30多人前往市府門口拉白布條抗議，要求民進黨籍高雄市長陳其邁須堅持守維護市民的立場，切勿為業者背書，並高喊“停止環評、重啟評估”口號。



原國賓飯店都市計劃土地使用分區為第五種商業區，1993年時，即訂定法定容積率為840%，加上2022年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積來到1142.4%。周邊居民擔心會對景觀及交通造成衝擊，環團也質疑此區有高度土壤液化的問題，未來恐讓市民分擔高風險。



由於國賓飯店開發案預定於5日上午在高雄市政府召開環評大會，國民黨高雄市議員邱于軒、陳麗娜，還有律師簡凱倫、愛河關懷協會理事長高慧容、愛河關懷協會執行長孫逸民、國賓危老自救會代表蔡先生，以及其他住戶等人，共約30多人到場抗議，並提出訴求“要求重啟評估、環評不能開”。現場大批警力到場維持秩序。



在國賓危老重建計劃書內，結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會所評估結果，危險度評估分數大於危老重建規定的45。陳麗娜拿著麥克風說話時，直指市府把問題都推給台北市結構技師公會的結構安全評估報告，甚至2020年當時所提出結構安全評估報告，顯示R值不到30，短短經過一年多，R值竟高達65.71，變成危老？