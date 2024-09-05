許勝雄：海基會期待兩岸互相開放觀光

海基會代理董事長許勝雄接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月5日電（記者 楊騰凱）海基會代理董事長、金仁寶集團總裁許勝雄今日表示，兩岸人民應該多往來，海基會一直期待兩岸互相開放觀光、學位生，兩岸企業交流也能加強台灣企業的競爭力，兩岸如果過於隔閡，只會造成大家的猜忌。



“第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇”今日在台北茹曦酒店舉行，包括許勝雄、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜出席。



許勝雄會前接受媒體提問。



海峽兩岸暨港澳經貿論壇由台灣工商協進會、澳門中華總商會、香港中華總商會、中國工業經濟聯合會輪流主辦，並輪流於北京、香港、台北舉行，台灣上次主辦是在2017年。



怎麼看今天舉辦論壇的意義？



許勝雄表示，兩岸企業的交流，本來就可以增加台灣企業在國際的競爭力，讓台灣企業有更好的基礎與環境是很重要的事情。



許勝雄指出，兩岸人民本來就應該多往來，海基會也一直期待包括兩岸之間互相開放觀光、學位生，這些動作都是正面的。



如果過於隔閡，或是都不往來，那只會造成大家更多的猜忌，所以往來是健康的，這非常好。



台灣方面的赴陸禁團令是否應解除？



許勝雄指出，觀光其實牽涉到人民的交流，若雙方能有更多的瞭解，包括彼此的文化、習慣甚至於互動等等，自己期待兩岸交流要往正面發展。