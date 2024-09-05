韓國瑜人氣旺　民眾搶著合影問安

民眾與韓國瑜合照。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日上午出席“第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇”開幕式，在離場時附近有眼尖民眾發現是韓國瑜來到現場，不僅搶著合照，還高喊“韓市長好”，韓則幽默回說“我好久沒當市長了，怎麼還叫我市長”，讓眾人笑開懷。



海峽兩岸暨港澳經貿論壇由台灣工商協進會、澳門中華總商會、香港中華總商會、中國工業經濟聯合會輪流主辦，輪於北京、香港、台北舉行，台灣上次主辦是在2017年，此次則在台北茹曦酒店辦理，出席貴賓包括韓國瑜、海基會代理董事長許勝雄。



韓國瑜抵達會場時，面對媒體提問是否擔心新會期的朝野關係更緊張？是否覺得台灣民眾黨主席柯文哲受到司法迫害？但韓國瑜僅說謝謝，並未停下腳步回答。



不過當有眼尖民眾發現是韓國瑜來到現場後，韓立刻拿出親民作風，熱情回應民眾。



有民眾高喊“韓市長好”，韓國瑜笑著鞠躬回應，但隨即說，“我好久沒當市長了，怎麼還叫我市長”，幽默發言讓現場笑翻。



另外也有支持者在現場提出要與韓國瑜合照，韓也特別停下腳步，開心合照。尤其過程中支持者一度找不到手機拍攝，而韓則是耐心等候，完全沒有露出一絲不耐，並且在等待過程中主動問對方來自哪裡，透過聊天化解久候的尷尬。