柯文哲抵台北地院　下午2點開羈押庭

柯文哲上午抵達北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院5日上午9點半再傳喚柯文哲。柯文哲上午在律師鄭深元陪同下抵達北院，法官呂政燁與北檢、柯文哲及其律師討論完程序後，決定下午2點開羈押庭。



柯文哲9點15分抵達北院，與鄭深元到2樓第15法庭，30分與法官呂政燁、檢方進行半小時的程序討論。決定由辯護律師進行閱卷，下午2時正式開羈押庭。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，遭台北地檢署聲押禁見，但被台北地院裁定無保請回，北檢不服提出抗告，高院4日裁定發回北院更裁，5日上午重開羈押庭。



據瞭解，柯文哲在下午2點出庭前仍是人身自由狀態，柯本人雖無法去閱卷，但因內容與柯有關，柯上午不會離開北院，會一直在法院待到下午2時開庭。



台灣高等法院4日晚間將卷證移返北院，法官聯繫檢、辯雙方後，今天下午2點開庭。法官先處理程序事項，由於發回的卷證資料已比原審多，法官將與檢辯雙方討論這部分資料要如何呈現，是否仍須限制閱卷也由檢方申請。等程序事項處理完畢後，再進入羈押理由與必要性的實質審理。