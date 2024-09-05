黃國昌曝柯日前在候審室心情　想到賴清德

黃國昌昨日接受媒體人黃光芹訪問，透露柯文哲跟他談日前在北檢近70小時的心情。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北9月5日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，日前被檢方傳訊近70小時，在北檢待了2夜。民眾黨“立院”黨團總召黃國昌昨日接受網路節目專訪透露，柯文哲跟他說，柯在北檢候審室有空的時候，常站得挺挺的、雙眼直視監視器，因為他認為這件案子是公權力介入，他看監視器，好像在看賴清德。柯文哲當時腦子想的，就是當“國家”權力被濫用到這種程度，是很可怕的一件事，柯文哲想的不是自己，而是擔憂台灣民主這樣下去怎麼辦？



黃國昌昨日接受《CNEWS匯流新聞網》主持人黃光芹專訪時談及有報導指稱，北檢昨天提抗告時提出補強事證達20頁的抗告書，黃國昌表示，自己對此事毫無所悉、根本不知道有那20頁，也不理解為什麼會有此報導，媒體怎知此事？柯文哲的律師鄭深元的確是他所推薦，但所有人都嚴守分際，無論是律師還是柯文哲，都不會跟他討論案子。



對於柯文哲恐將再次面臨羈押庭，黃國昌指出，柯文哲沒有策略，柯文哲個性就是如此，且這次柯文哲會堅持。柯文哲從上週五遭搜索到2日凌晨無保請回，是荒腔走板，違法濫權的70個小時，柯文哲上週五一早配合檢方搜索住家，緊接著整被訊問至凌晨1、2點，直到無保請回走出地檢署已是週一清晨3、4點。這70個小時，沒有洗澡、沒有熱食，衹有麵包跟果汁，侯審室的燈不會切暗，一直身處在亮的環境，根本沒法休息，環境非常惡劣。所以司法改革很重要。



黃國昌續指，他與柯文哲昨日一同前往花蓮參加國民黨團總召傅崐萁母親公祭時，柯文哲雖不斷咳嗽像感冒，但卻不是抱怨遭遇，反而認為訊問環境需改善，柯文哲想的不是他自己，而是擔憂台灣民主這樣下去怎麼辦？





