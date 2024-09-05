小草將集結挺柯　吳思瑤：民眾黨勿鼓動民粹

吳思瑤說明“司法院”都有提到刑事訴訟強制庭法官是輪值。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月5日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，台北地方法院今將重開羈押庭，傳出將有大批支持者前往聲援。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤呼籲，民眾黨應停止把民粹當成綁架人質，大家要理性，民眾黨部、“立委”要把小草號召到街頭，必須要注意到安全，更要呼籲鼓動民粹包圍司法、綁架司法，這件事情不應該被推動，民眾黨應當適可而止，不要綁架小草。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，遭台北地檢署聲押禁見，台北地院2日裁定無保請回，北檢不服提出抗告，高院4日裁定發回北院更裁，5日上午重開羈押庭。輪值法官呂政燁引發關注，媒體報導他曾經稱自己是“綠色法官”，雖然北院已經澄清此說法，但是否帶來影響？



吳思瑤說，前幾天對於柯文哲裁定無保請回的朱姓法官是“白色法官”嗎？不用現在就抹綠人家。司法不應該被政治操作，“司法院”今年過年就在臉書上說強制專庭的科普，“司法院”刑事強制處置專庭法官是不放假，輪值制度都有標準作業程序，法官是輪值，輪到誰就處理這個案子。不要扭曲司法，把依照刑事訴訟法作業程序打成好像“國家”機器在對付柯文哲。讓制度回歸制度，刑事強制處置專庭是一個制度，民眾黨不要為了救柯文哲鬥臭司法體制。



她再次呼籲，不要抹黑獨立公正辦案的司法人員，羈押庭還沒有開不要貼標籤，強制處分庭是輪值法官，不會有空窗期限，都是依照過去慣例標準作業程序。