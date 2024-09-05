王惠美辦“畢業展”　招志工投入台灣設計展

彰化縣長王惠美親自召募志工。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月5日電（記者 方敬為）2025台灣設計展明年10月將在彰化縣登場，這是彰化首次成為主辦城市，該展覽被視為中國國民黨籍縣長王惠美卸任前的“畢業展”，縣府相當重視，王惠美今天出席縣內志工隊表揚授旗儀式，宣布擴大招募志工，希望明年台灣設計展盡善盡美。該展覽成敗攸關王惠美能否完美畢業，並影響藍營2026縣長選舉交棒，王惠美重視程度可見一斑。



彰化縣政府5日召開“齊心傳愛－2024年彰化縣推廣志願服務系列活動”記者會，王惠美出席表揚全縣1384之志願服務隊代表，並授旗勉勵新進志工隊，宣布彰化縣志工人力已逾7.2萬人，期待持續增加，強化全縣民力資源。



王惠美表示，為了感謝並擴大招募志工，縣府自9月份開始舉辦推廣志願服務系列活動，安排體驗營、工作坊等，一方面表揚志工朋友對地方的貢獻，另方面就是希望招募更多志工投入志願服務行列。



王惠美指出，志工量能是城市發展的指標之一，施比受更有福，感謝志工夥伴們在彰化縣各鄉鎮角落協助縣府做了許多業務推廣，也為鄉親做了很多服務，過去，由各個局處自行招募志工，這次聯合招募，希望能喚起更多鄉親，一起加入志工的行列，除了社會處之外，還有消防局、衛生局、地方稅務局、民政處、行政處、地政處、勞工處、教育處及政風處等10個局處聯合招募，持續擴大縣內志工服務能量。



王惠美邀請凡年滿18歲，具服務熱忱與團隊合作精神者，都能投件擔任志工，也歡迎即將從職場退休、已退休人士響應加入志工行列，從事公共服務，讓城市發展更好。尤其明年台灣設計展在彰化舉辦，需要許多人力資源，歡迎各界共襄盛舉。