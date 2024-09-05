柯文哲再開羈押庭　朱立倫：盼法官不分顏色

國民黨主席朱立倫出席培養年輕人接班計劃的記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院今天上午9點半再重開羈押庭。有媒體報導羈押庭的承審法官呂政燁曾自曝為“綠色法官”，但已遭北院否認。對此，中國國民黨主席朱立倫今天表示，法官怎麼可以有任何顏色之分？他相信今天全台都在看，也希望法官能秉持司法公平，勿枉勿縱，不要預設立場。



柯文哲因京華城案，日前遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院裁定無保請回。北檢也在1天後提出抗告，台灣高等法院昨下午裁定駁回北院裁定，發回北院更裁，今天早上9時30召開羈押庭。而承審法官呂政燁過去曾被民進黨前主席施明德指控自稱“綠色法官”，對此，北院還特別發聲明澄清。



朱立倫今天出席國民黨中央黨部有關培養年輕人接班計劃的記者會，昨天已在中常會上聲援柯文哲的他，在會後受訪時對此表示，國民黨立場都非常清楚，一定是堅持程序正義，一定捍衛司法公平，任何司法案件都是要勿枉勿縱，但這絕對不該變一個口號。



朱立倫說，勿枉是絕對不能入人於罪，不能夠羅織罪名，不能臆測。至於法官，他昨天也講過，這次民進黨提名的大法官，誇張到除了酬庸外，很多位是所謂顏色的代表人、意識型態的守護者。



朱立倫強調，法官怎麼可以有任何顏色之分？他相信今天全台都在看，也希望法官能夠秉持這樣原則，司法公平，勿枉勿縱，不要預設立場。