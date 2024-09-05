柯P拒交保堅定？黃國昌：會適時展現高度

台北地院5日上午傳喚柯文哲開羈押庭，柯文哲抵達北院。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積圖利案，台北地方法院5日再開羈押庭。對於柯文哲目前是否保持“拒絕交保”立場，民眾黨“立委”、中央緊急應變小組共同召集人黃國昌5日兩度表示，柯文哲會在最適當的時間，透過最適當的方式，讓所有人知道捍衛清白、對抗不公不義的追殺，所展現出來的態度與高度。



黃國昌說，柯文哲很清楚，無論今天北院裁定結果是什麼，這一場政治攻擊與司法追殺都不會在短時間內停止，一開始檢調是要辦京華城案，但現在媒體上整天在說政治獻金案，若再出現第三案，柯文哲也不會感到意外。目前我們看到台北地檢署從a案、b案到c案一路下來，羅織罪名的目標就是要把柯文哲關起來。



黃國昌強調，柯文哲面對所有可能的狀態，心智、態度、立場從未動搖過，是否拒絕交保的決定，應由柯文哲在適當時刻加以說明，不太適合由黨中央緊急應變小組幫柯文哲做這麼重要的宣示。



媒體追問，北院今天輪值的法官呂政燁，曾被民進黨前主席施明德說自稱“綠色法官”，也遭“監察院”彈劾過，若北院裁定柯文哲羈押，會否認為承審法官有問題？黃國昌認為，等北院裁定出來後，民眾黨中央緊急應變小組會再有正式的聲明。



媒體問及，若北院裁定羈押，民眾黨代理主席由誰擔任？民眾黨中評會主委李偉華指出，目前柯文哲是請假狀態，目前沒有代理主席的問題，全黨團結支持柯文哲。



民眾黨中央緊急應變小組5日上午召開“全黨齊心 捍衛清白”記者會，民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、林國成、台北市議員黃瀞瑩、台中市議員江和樹、民眾黨秘書長周榆修、中評會主委李偉華等人出席。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢“無保請回”，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



北檢9月3日傍晚對柯文哲“無保請回”裁定提出抗告，高院於9月4日傍晚裁定，撤銷北院原柯文哲“無保請回”裁定，而北院9月5日再開羈押庭。