綠委預言：因柯案藍白下會期合作會更緊密

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月5日電（記者 黃筱筠）對於“立法院”新會期即將開議，有關於明年度中央總預算、“考試院”等人事案同意權可能在藍白合作狀況下，難以通過。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說 ，當然新會期期待和氣，民生優行擴大合作。但是最近政治事件，台灣民眾黨主席柯文哲事件，已經看起來藍白會站在一起。



她也說，希望不要影響人事同意權，法院跟法院，政治歸政治，不能癱瘓“國會”合作，希望很重要一些優先法案可以捐棄成見，只要有社會正當性、民生法案我們，我們期待朝野合作，不是淪為口號，希望成為新“國會”行動。



未來藍白陣營會更加緊密合作？吳思瑤表示，司法歸司法，政治歸政治。就算政治環境藍白合作有需求，但是京華城案就是藍白合作弊案。涉案是國民黨、行賄者與中間人，收賄人可能是柯文哲，都在一條船上難以切割。



吳思瑤強調，藍白聯手要進行帶風向，打擊司法扭曲司法.要鼓動民粹打擊司法公正性。這些合作跡象或是默契，可以預判新會期藍白合作還是密不通風默契。但民進黨不會放棄，只要福國利民法案，希望大家捐棄政黨成見，社會希望“立法院”，不是打打鬧鬧的“立法院”，不是一黨之私的“立法院”。