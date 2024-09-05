韓國瑜接見丹佛台商會　肯定貢獻台灣形象

韓國瑜會見丹佛台灣商會代表團一行。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日在前國民黨籍“立委”溫玉霞的牽線下，於“立法院”接待“丹佛台灣商會”會長翁妙鳳及其代表團，雙方就推動台灣與美國丹佛的交流進行了討論。韓國瑜強調海外台商的貢獻與影響力，並期盼未來加強雙邊合作。翁妙鳳介紹商會推動的活動，並強調藉由國際文化節推廣台灣形象。溫玉霞則讚揚台商在國際上展現台灣的“軟實力”。



“立法院長”韓國瑜接見“丹佛台灣商會（TCCD）”翁妙鳳會長一行。韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、中國國民黨籍“立委”陳永康和民主進步黨籍“立委”張雅琳一同出席接待。



韓國瑜表示，丹佛台灣商會像是“在海外扎根的種子”，不僅連結了當地台商，也促進了台灣與丹佛之間的合作與交流。他特別感謝溫玉霞促成此次訪問，並歡迎商會成員“回家”，以此展現台灣對僑界的重視。韓國瑜期待未來雙方在更多領域上的合作，尤其在商業和文化推廣方面，進一步加強彼此的聯繫。



韓國瑜指出，丹佛台商會不僅促進台商之間的聯繫，也對台灣的國際形象有著重要貢獻。此次會面象徵著台商在全球的影響力日益增長，並將進一步深化兩地經貿與文化交流。



翁妙鳳向“立法院”表達感謝，並介紹了商會的主要活動。她強調，商會致力於促進台灣與丹佛在文化、教育與經濟等方面的交流。去年商會成功推動新北市與科羅拉多州奧羅拉市簽署合作備忘錄，並且在今年的文化節上代表台灣參加盛會，透過民族服裝展示推廣台灣文化，為台灣在國際上增加了曝光率。



溫玉霞則表示，海外台商不僅是經濟上的推動力，也是台灣“軟實力”的代表。她感謝韓國瑜院長和其他與會“立委”對此次會面的重視，並期待未來能夠有更多海外台商回到台灣進行互訪與交流，進一步推動國民外交。