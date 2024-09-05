挺樑大造勢延至10月　朱立倫：惡罷不會成功

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨基隆市長謝國樑的罷免案將在10月13日投票，原本6日要舉辦的挺樑大造勢因故延期至10月初，是否會影響氣勢？國民黨主席朱立倫今天表示，事件主要導火線是因謝國樑捍衛市產，一個捍衛市產的市長要被罷免嗎？用這樣的理由要罷免謝，相信大家都會認為就是“惡罷”。



罷樑案將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票，近期藍綠在基隆進行激烈的政治攻防。國民黨原訂9月6日舉辦大型挺樑造勢晚會，但謝國樑日前宣布，造勢晚會將延期到10月初投票前再行舉辦，主因是考量6日颱風外圍環流可能帶來風雨，以及城市防災需求優先，才決定將晚會延期。



朱立倫今天出席國民黨中央黨部有關培養年輕人接班計劃的記者會，他在會後受訪時對此表示，還是強調一件事情，整個罷免案會讓民眾覺得痛心的原因是，一個市長認真努力做事情，而主要導火線是因為市長捍衛市產。



朱立倫說，原本政府跟民間企業之間的產權問題，基隆市政府就是為了捍衛基隆市產，請問一個捍衛市產的市長要被罷免嗎？



朱立倫強調，法律案件要尊重法律最後的結果，但是今天用這樣的理由說要來罷免謝國樑，相信大家都會認為就是“惡罷”。