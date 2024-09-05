京華城職災柯P助復工?黃瀞瑩駁看圖說故事

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，藍綠北市議員紛紛跳出來質疑，京華城拆除時發生工安意外，柯急於協助復工？開工典禮有不少政商名流，是否威京集團總裁沈慶京牽線？民眾黨台北市議員、柯家軍招牌“學姊”黃瀞瑩5日一夫當關，回應猛酸“僅靠一行文字就超譯？”、“不知道原來市議員的工作是看圖說故事抹黑造謠”。



柯文哲捲入京華城弊案，中國國民黨籍台北市議員柳采葳指出，柯文哲任內竟在晨會要求協助京華城在發生重大工安意外（1名邱姓工人因坍塌意外遭活埋）後，加速勞檢的復工程序，並在短短5天之內，柯市府就允許復工。



對此，黃瀞瑩不客氣地回應，議員應該非常清楚，北市府公務員都依法行政，柳采葳只看一行文字就超譯，是看到黑影就開槍嗎？京華城發生重大工安意外，北市府希望勞檢處協助維護公共安全，應該是北市府所希望的，不要看到黑影就開槍。



至於民進黨籍台北市議員林延鳳則質疑，京華廣場動工典禮當天除了沈慶京外，還有中華工程總經理周志明、三三會理事長林伯豐、工商協進會吳東亮等人，都與柯任內5大案關聯性非常高，顯見柯文哲的政商關係。



黃瀞瑩則酸說，不曉得原來北市議員的工作是看圖說故事，不是應該認真監督市政嗎？身為一個北市議員，看著一張開工典禮的照片就出來說故事抹黑、造謠，這是一位民意代表該做的事嗎？



民眾黨中央緊急應變小組5日上午召開“全黨齊心 捍衛清白”記者會，民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、林國成、台北市議員黃瀞瑩、台中市議員江和樹、民眾黨秘書長周榆修、中評會主委李偉華等人出席。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢“無保請回”，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



北檢9月3日傍晚對柯文哲“無保請回”裁定提出抗告，高院於9月4日傍晚裁定，撤銷北院原柯文哲“無保請回”裁定，而北院9月5日再開羈押庭。