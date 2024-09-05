柯文哲回復到聲押狀態　被留置在候審室

民眾黨主席柯文哲到北院出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院5日第2次舉行羈押庭。柯文哲上午進行完程序討論後，因台灣高等法院撤銷北院無保請回裁定。據悉柯被回復到“拒訊遭當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見”狀態，柯依法必須到地下室候審室等律見、下午2點出庭羈押庭。



柯文哲9點15分抵達北院，與律師鄭深元到2樓第15法庭，30分與法官呂政燁、檢方進行半小時的程序討論。決定由辯護律師進行閱卷，下午2時正式開羈押庭。



據瞭解，由於北檢抗告成功，台高院撤銷北院無保請回裁定，致使柯文哲聲押案發回北院更裁。進度依法將回到聲押的時間點，即拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕後被聲請羈押禁見，留置在地下室的候審室狀態。



據悉，台北地院審判行政系統已告知負責戒護工作的法警，帶柯文哲往返法庭與候審室之間，除非柯反抗有法定應使用戒具的情況發生，可不對柯使用電子手銬等戒具，也同時規定羈押庭開庭前有關律會見的次數、時間。柯文哲在候審室等待律見、表定下午2點的羈押庭開庭。



典律國際法律事務所律師丁昱仁接受中評社訪問補充說明，柯文哲被回復到之前的程序，遭逮捕、聲押、不得離開法院，若沒被逮捕即無需聲押。至於台高院裁銷北院裁定時為何沒回復到聲押？律師說，也許因柯沒逃亡之虞、且還要等柯及律師收到通知，今早被傳喚來即回復。



至於手銬戒具方面，丁昱仁說，戒具視司法警察現場狀況需要，若被告有危險舉動則有需要，當然照慣例都要上銬，不過柯這次沒被上銬。



柯文哲羈押庭結果如何分析？丁昱仁向中評社說，台高院撤銷北院裁定的文中，提及認為柯文哲有積極介入京華城案事實，原裁定犯罪嫌疑不重大不太妥當，北院遵循台高院裁定意旨，應認為柯犯嫌重大，有可能無保請回、交保但限制住居出海出境、還有被羈押禁見，中性來看他認為交保機率大一點。