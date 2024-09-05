藍推接班人計劃　朱立倫：要撕親中賣台標籤

國民黨召開“KMT接班人計劃”青年招募記者會，國民黨主席朱立倫與年輕幹部們合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開“KMT接班人計劃”青年招募記者會，黨主席朱立倫在會中表示，國民黨一定要年輕化，老舊保守以及民進黨惡意貼上的“親中賣台”等標籤，都應該要努力撕掉。經過這幾年努力，從駐美代表處的設置，不斷與國際友人的溝通，已顯現國民黨努力成果，展現年輕新活力，希望國民黨能一棒比一棒強，一代比一代發揮更大的戰力。



這場記者會由朱立倫親自出席，KMT STUDIO召集人、“立委”葛如鈞、台北市議員柳采葳、革實院院長林寬裕、副發言人鄧凱勛、青年團副總團長林玧希等人與會。將向外號召對公共事務有興趣的年輕人參與，並在北中南分別舉辦培訓營隊，提供系列課程內容讓年輕人熟悉“直轄市”與一般縣市議會運作實務，以發掘具有潛力者成為縣市議員的助理。



朱立倫還與在場的年輕人一起撕掉包括“不懂年輕人”、“不接地氣”、“傳統守舊”、“親中賣台”等標籤，並高喊“KMT接班人，You are hired！”等口號，象徵打破外界對國民黨的錯誤印象。



朱立倫指出，國民黨一定要年輕化，老舊保守是國民黨過去被貼上的標籤，還被民進黨貼上“親中賣台”，但經過這幾年推動設立國民黨駐美代表處等工作之後，這次國民黨前往美國民主、共和兩黨觀選的代表團，都是一些年輕優秀的好人才，讓外界印象深刻，也展現出年輕的新活力。



朱立倫表示，“立法院”已通過明年1月1日增加地方議會助理預算與員額，因此，國民黨趕快開辦這樣的班，讓年輕人接受訓練並加入國民黨，作為在野黨，國民黨要有監督的力量，而不是去護航，護航的力量真的很可怕，不問是非，什麼都是yes，不應該是這樣子，一定要有很多的意見與看法，我們一起來做監督的力量、在野的力量。



葛如鈞則說，目前政治的現況，有人想要讓政治的環境、自由民主的社會變得越來越激化、越來越對立，有人跟他們想法不一樣，就應該被fired，想法不同就應該離開。但不應該去fire理念不同的年輕人，而是應該要hire他們，所以KMT接班人計劃，是希望讓每個人都有機會藉由一系列的課程與訓練，可以進入議會辦公室進行更多訓練與實習成為助理，進一步成為真正接班人。