綠開直播節目　火力全開轟柯文哲與民眾黨

民進黨網路新節目，大聊柯文哲案。（取自民進黨YT） 中評社台北9月5日電（記者 黃筱筠）民進黨近期積極推出網路直播節目，今天試播“午青live”，由發言人吳崢、韓瑩主持。“午青live”未來是週一到週五由發言人輪流主持的節目，今天試播也評論最近台灣民眾黨主席柯文哲司法案。吳崢說，現在政治新聞好像每天、每個小時都不一樣，“每天都在追劇”。上週半夜3點，網路上大家都沒有睡都在吃宵夜，台灣政治真得太精彩了。



吳崢在節目上說，現在訊息非常即時，觀測到假訊息可以透過這個平台溝通，今天台北地方法院要再度對台灣民眾黨主席柯文哲的京華城案召開羈押庭，柯一直說不知道，都是下面公務員與前副市長彭振聲，但是全台灣都吐槽。怎麼當市長有最大權力卻是最小責任，責任撇得這麼乾淨。我們同時發現民眾黨也非常多動作帶動支持者包圍北檢，是歷史劇嗎？一言不合就包圍衙門嗎？民眾黨要用政治民粹力量介入司法嗎？民眾黨加碼，“立法院”新會期優先提案說要廢除考監兩院預算，不能“修憲”就先廢除預算嗎？



吳崢說，柯文哲身陷司法風波，一件事情假帳案，一件事情是京華城，都是“監察院”揪出來，因為“監察院”讓柯主席難看，現在就要廢掉“監察院”嗎？黃國昌說要修刑事訴訟法，是因他們認為柯文哲在北檢受到不公平對待，這樣因人設事。民眾黨最近訊息都是哪個單位、哪個法律動到柯文哲，就要廢掉、凍結預算等。



吳崢也說，柯文哲說民進黨是新“黨國體制”，真的是這樣嗎？高等法院更裁理由講得很清楚，因為威京集團沈慶京行賄台北市議員應曉薇，都是台北市都委會做的決定。高院認為面對本案有究明必要，高院把柯文哲無保請回的決定重裁，民眾黨現在用很多方式攻擊司法，但是司法單位都說得很清楚，民眾黨不是要反貪腐查弊案嗎？但是一發生在民眾黨身上，就說新“黨國體制”。

