勞動黨：臧幼俠參加促統大會　軍方不應懲處

兩岸和平發展論壇召集人勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照) 中評社台北9月5日電／前國民黨黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠日前赴香港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，現場起立聆聽大陸地區國歌一事，軍方公開表示，情節重大者，得剝奪其月退伍給與等懲處。勞動黨主席吳榮元表示，此刻面對“台獨”分離主義引起的兵凶戰危的局面，為促進兩岸和平，維護兩岸民眾的福祉，參與旨在推動和平統一的世界華僑華人集會，正是彰顯了止弋為武的最高的武德，本地軍方及有關單位不應給予罰處。



根據媒體報導指出，臧幼俠日前出席中國和平統一促進會在香港舉辦的“全球華僑華人促進中國和平統一大會”，在會場唱中國國歌時未迴避，甚至起立聆聽，涉違反新修訂的兩岸人民關係條例，一旦查證屬實，臧幼俠的月退俸及優存恐遭剝奪，成為修法後開鍘首例。



對此，兩岸和平發展論壇召集人勞動黨主席吳榮元今天發表聲明表示，臧幼俠出身軍旅，深知戰爭的禍害，特別是對老百姓日常生活及生命財產的嚴重傷害，此刻面對“台獨”分離主義引起的兵凶戰危的局面，為促進兩岸和平，維護兩岸民眾的福祉，參與旨在推動和平統一的世界華僑華人集會，正是彰顯了止弋為武的最高的武德，本地軍方及有關單位不應給予罰處。



吳榮元還表示，現行法律是兩岸同屬一個中國的規定，按人民主權原理法理上每一個台灣民眾都是中國人是主權分子之一，因此謀求國家的和平統一是具有正當性的訴求，正是體現自由、民主之精神，屬於基本人權，而且謀國家和平統一，也是理所當然，故臧幼俠沒有錯。

