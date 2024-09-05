民進黨：美國沒有疑賴　只有“信賴”

民進黨新開網路節目直播，由發言人輪番上陣。（照片：取自民進黨YT） 中評社台北9月5日電（記者 黃筱筠）民進黨近期積極推出網路直播節目，今天試播“午青live”，由發言人吳崢、韓瑩主持。除了大聊台灣民眾黨主席柯文哲案件之外，兩位發言人也都剛從美國訪問回來。韓瑩說，秘書長林右昌目前還在美國訪問，昨天華府智庫演說強調，只有“信賴論”，沒有“疑賴論”，還質疑說“這件事情為什麼還有人在炒作”。



吳崢表示，不只是有人操作“疑賴論”，也有“疑美論”聲音，說美國要把台灣送到第一前線。這是傾中政黨會有這樣聲音，他上週去華府，民進黨第一次執政，在陳水扁執政時，美方對於民進黨確實不熟悉，但是經過蔡英文非常穩健的國際路線之後，大家都有信賴感，賴清德接棒蔡英文，也都是非常穩健。



韓瑩接著說，現在沒有“疑賴論”，新任美國在台協會台北辦事處長谷立言也說，深化台美韌性是美國一致的立場。民眾如果看到不實訊息要去想一想。



吳崢也提到基隆市要罷免市長謝國樑投票，看到市政府祭出行政資源要做操作。例如10月6日原本基隆市要舉辦馬拉松活動，但是卻延期到14日。原來是因為“立法院長”韓國瑜要到基隆“挺樑”造勢，怕人潮被馬拉松活動拉走，一定要好好利用韓國瑜的價值。



民進黨今天公布官方YT平台全新企劃，本月將有兩項新節目開播，“午青Live”9日起每天中午12點直播，為因應“立法院”新會期即將開議，將以更即時、深入的角度掌握每日關鍵議題。



另外，在暑期的尾聲，民進黨也企劃專題地方玩樂節目：“趣台灣Chill Taiwan”，以介紹地方縣市吃喝玩樂的行腳節目形式，除了介紹在地特色景點與美食，也點出各縣市施政的優劣，希望帶動“國旅”風氣以外，也能發揮監督藍白施政、宣揚綠色執政成績。