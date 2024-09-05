傳法官裁示保護被告防禦權　柯案結果難料

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院今日第2次舉行羈押庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院今日第2次舉行羈押庭。據指出，承審法官呂政燁認為應完全回復到柯初次被聲押時狀態，以保護被告防禦權為由，宣示北檢抗告的新事證不能作為二度羈押庭的考量範圍。因此，柯文哲無保請回、交保、收押禁見3種結果的機率有變化。



羈押庭下午2點開始，柯文哲回復到第一次被當庭逮捕、聲押禁見、留置候審室的狀態。



承審的羈押庭法官呂政燁過去曾被已故民進黨主席施明德公開在臉書指涉是“綠色法官”，被認為政黨色彩鮮明。另外檢方已補強眾多其他收押被告的充足事證，高院裁定的文中認為柯文哲有積極介入京華城案的可能。外界認為2次羈押庭結果恐不利於柯文哲。



但據傳出，呂政燁收案後，認為應保護被告防禦權，全案應完完整整的回復到2日開庭的狀況，在那之後無論是檢方抗告理由，或是為了抗告所提的補強卷證，都不在審理範圍。另也以免在北檢檢察官申請限制閱卷的前提下，對被告柯文哲造成突襲效果，影響辯護權。因此柯文哲無保請回、交保、收押與否都添變數，有待觀察。法界人士分析，維持原裁定無保請回、或交保的機率有提升，收押機率可能下降。



關於保護被告防禦權，根據“憲法”第16條規定人民有訴訟權，落實到刑事程序中的被告上，就是被告有防禦權，意思是給予被告於審判中與檢方類似地位、或給予其法律上的優惠以平衡國家機關與個人間的能力差異，內容包含委任律師、緘默權等等，交互詰問權亦屬之。