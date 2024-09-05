林欽榮發聲明反對威京主張　陳其邁相挺

民進黨高雄市長陳其邁5日出席活動受訪。（中評社） 中評社高雄9月5日電（記者 蔣繼平）京華城容積840%爭議延燒，前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮昨晚再發聲明並強調他當年身為台北市都委會的主席，與都發局立場一致，反對威京集團主張“保障120,284平方公尺（換算容積率679%）樓地板面積”。不過因全案偵查中，林欽榮今又聲明表示不宜再受訪。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁今天上午受訪時表示，請沈先生具體指出人、時、地、物來做說明，不要胡亂指控、模糊焦點。



威京集團主席沈慶京日前指涉有柯市府官員索賄，林欽榮8月30日首度發表聲明駁斥。不過隨案情持續延燒，林欽榮昨晚再度對外透過文字聲明表示，本案當時是“監察院”糾正在先，接續都發局表示根據“監察院”的糾正意見（容積率560%），必須經由都市計劃變更程序辦理。故都發局在公展計劃書中僅同意容積率560%，並明確反對120,284平方公尺樓地板面積（679%）。



林欽榮強調，他當時身為都委會的主席，與都發局主張立場一致。在都委會審查過程，所有與會都審委員也都同意都發局的意見，一致通過，反對威京集團主張保障120,284平方公尺（換算容積率約679%）。至於容積後來暴增到840%，他已經請辭離任北市府。



不過，林欽榮今天上午另再發出聲明表示“全案都在偵查中，我已發連續有發布聲明在案，不宜接受任何媒體的採訪。請見諒。”



對此，陳其邁5日出席在岡山享溫馨囍宴會館舉辦的高雄市特優暨資深里長表揚大會前受訪時表示，京華城的個案就請沈先生能夠具體的指出人、時、地、物來做說明，不要胡亂指控，模糊焦點。林副市長在聲明講得很清楚，當時的審議過程，就是站在市民的角度，拒絕財團的要求，明確反對120,284平方公尺的樓地板面積，與當時的都發局和都委會的看法一致，全體的都委會的委員也把120,284平方公尺的這個規定就把它刪除掉，他認為這個道理是非常清楚的，



陳其邁並說“至於司法的個案，就由司法來做釐清，我們給予尊重。”