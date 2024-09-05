藍議員鍾小平現身北院　呼籲收押柯文哲

國民黨台北市議員鍾小平現身北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院5日第2次舉行羈押庭。打柯不遺餘力的中國國民黨籍台北市議員鍾小平突然現身北院受訪，痛批台灣民眾黨“立法院”黨團黃國昌說他對柯潑糞。他稱柯就是糞坑，強調支持院方收押柯文哲。羈押庭已於下午2點開始，檢辯雙方均到庭，法界人士預估開庭2小時或不等。



鍾小平日前在政論節目稱柯文哲京華城案搞不好收3、4億元新台幣，遭黃國昌痛批是潑糞，民眾黨昨已提告。鍾小平表示，若他潑糞，那柯文哲做的事情就跟糞坑一樣，柯文哲在說謊。據他調查，柯文哲原買的4300萬元商辦，柯當初說該商辦屋主全家要移民美國，急著賣房，但其實屋主根本沒有移民，另外若柯文哲買商辦真的是用選舉補助金，就請拿出金流。



鍾小平稱，目前京華城所屬威京集團主席沈慶京一概不認行賄，但前台北市副市長彭振聲該講都全講了，彭振聲當初在京華城容積獎勵公文蓋的是接受到柯文哲之意的“甲章”。鍾小平本人就是京華城案原告，所以來看是否收押的結果，支持院方把柯文哲收押。



今日下午1點50分左右，柯文哲從地下室候審室上到2樓，與委任律師一起步入羈押庭，參與的律師除了鄭深元、陸正義，此次加了曾任北檢檢察官、嘉義地院法官的律師蕭奕弘。3名律師組成王牌律師團，力拚免押。



台北地檢署則由忠組主任檢察官江貞諭、檢肅黑金專組檢察官林俊言及郭建鈺出馬。3人出庭時，還有司法同業打氣喊“加油！”檢察官們微笑，步入羈押庭。



北檢認為此次案件過於龐大，因此重新啟用“端股”，因為“端股”是曾在偵辦“立委”集體貪瀆案等重大案件中發揮關鍵作用的臨時股別，由號稱“天下第一組”的忠組主任江貞諭領導團隊，居中協調和分配偵查工作。



另外，北檢北院外也發生一段意外小插曲，有拍攝媒體拍攝過程中，遭一名白衣中年女性搶手機，一度引爆衝突，警方上前協調勸阻。