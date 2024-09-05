顏家邀盧秀燕與韓國瑜餐敘　羅廷瑋：過生日

藍委顏寬恒（左1）邀台中市長盧秀燕等藍營人士餐敘。（羅廷瑋提供） 中評社台中9月5日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”顏寬恒4日邀請10多位同黨籍委員到苗栗餐敘，正副“立法院長”韓國瑜、江啟臣出席，台中市長盧秀燕也到場，引發關注。受邀與會的“立委”羅廷瑋接受中評社訪問還原餐敘過程，他表示，該餐敘早在2個月前就敲定，主要是顏寬恒替父親、妹妹等8、9月份壽星慶生，盧秀燕至活動尾聲才來，僅單純祝賀，未觸及到黨主席選舉等議題。



顏寬恒4日晚間在苗栗縣苑裡鎮“享沐時光溫泉飯店”宴請黨籍同志，包括“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、“立委”陳雪生、羅廷瑋、楊瓊瓔、廖偉翔、游顥、吳宗憲、張嘉郡、蘇清泉、涂權吉等10多位藍委與會，台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦也是座上賓，顏寬恒的父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標與胞妹台中市副議長顏莉敏共同出席接待。



由於盧秀燕被視為國民黨主席改選熱門人選，今年6月、7月兩度與國民黨籍前“立法院長”王金平會面餐敘，如今又與韓國瑜在中部聚餐，引發外界聯想，政壇解讀，盧秀燕或藉機會與黨內要角接觸、布局，也有一說，是為了請託黨籍“立委”加速推進《財政收支劃分法》修法有關。



羅廷瑋向中評社表示，該餐敘其實早在2個月前就敲定了，他本來也不知道盧秀燕會來，因為是顏寬恒邀約，他到了才知道原來是為了替顏清標（8月25日）、顏莉敏（9月7日）等8、9月份壽星慶生，盧秀燕生日在8月31日，才剛過，所以也是被祝福的人之一，盧其實直到活動近尾聲才來，也衹有祝賀，並未觸及其他議題。



羅廷瑋說，韓國瑜院長則同樣是發揮幽默，妙語如珠，但也沒有談到政治話題，整個場合氣氛輕鬆，大家只是閒話家常、唱歌聯誼，並無特別之處。