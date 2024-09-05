京華城效應　高雄國賓重建環評初審未通過

高雄市政府環境影響評估審查委員會在四維行政中心第一會議室舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月5日電（記者 蔣繼平）高雄國賓飯店以危老建築之名重建獲得超高容積率1142%，將興建58層與52層的二棟大樓，引發爭議，高雄市政府今天召開環境影響評估審查委員會，民眾前往市府抗議，要求停止環評。經過1小時的討論，環評委員會決議要求開發單位補正後再送審。中國國民黨籍高雄市議員邱于軒會後表示，將針對台北市結構技師公會的結構安全評估報告內容瑕疵持續要求詳細檢視。



在台北京華城案效應下，陳其邁受訪表示，該案除了危老改建申請外，國賓飯店還必須經過包括都市設計審議、環境影響評估以及交通衝擊評估等各項的事項，市府的立場很清楚，會站在市民公共安全的角度，會全力、嚴格把關。



高雄國賓飯店重建案今天召開環境影響評估審查委員會，出席委員對於未來的交通影響、地下室開挖等項目有意見，討論之後宣布，初次審查沒有通過，要求補正資料後再送大會審查。開發商、大陸建設公司表示，此案依法開發，依法提出容積獎勵申請，未來也會針對地質開挖及交通兩大面向問題盡力改善，以合乎要求。



本案因輿論壓力卡關，未來還會持續角力。



位於高雄市愛河畔的國賓飯店舊址改建，依土地使用分區為第五種商業區，1993年取得法定容積率為840%，2022年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積來到1142.4%。因未來將出現58層與52層超高樓建築，附近550戶住家、大樓將受衝擊，土壤液化、交通、施工都成住戶疑慮。市府今日召開環評前，國民黨高雄市議員邱于軒、陳麗娜、律師簡凱倫及30多位住戶代表前往抗議要求暫停環評、重新鑑定。