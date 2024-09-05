林洲民曝柯家軍李文宗干涉大巨蛋審議可惡

林洲民。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電／台灣民眾黨主席柯文哲競選帳務案，時任財務長李文宗3日改以被告身分二度遭北檢約談，訊後以200萬元新台幣交保，限制出境與出海，且必須接受電子監控。前台北市都發局長林洲民4日在政論節目爆料，李文宗擔任柯文哲市長辦公室主任時，曾為遠雄利益干涉大巨蛋案審議、要求更改會議紀錄，還對他在會議中咆哮、要求他離職，嚴重侵犯文官體制，就兩個字“可惡”。



根據《中時新聞網》報導，曾任台北市都市發展局長的建築師林洲民4日接受三立電視政論節目《關我什麼事》電訪，被問及曾有媒體報導，“過去在大巨蛋案中，李文宗曾在會議上對你咆哮，當時他在市府擔任什麼樣的職務？他為什麼可以對你咆哮？”林洲民表示，2018年初左右，李文宗是柯文哲市長辦公室主任，他個人認為李沒資格干預都發局大巨蛋審議業務，但多次的都市設計審議，李文宗都代表市長，坐在都審會議中全程監督。



林洲民回憶說，2018年年底會議中，李文宗當著其他局處首長，包括法務局局長、體育局局長，要他更改都審會議紀錄，說這份會議紀錄會讓遠雄賣大巨蛋的售價被影響，會賣得比較低，“我告訴李文宗絕對沒這回事，我這是都發局，不必管遠雄商業利益。”



林洲民痛批，李文宗強行、惡意干涉，嚴重侵犯文官體制，就兩個字“可惡”，竟然要他更改會議紀錄，“我當然沒有改啊！我不必更改，我也不能更改。當時我同事們，包括兩位副局長、建管處等公務員都長期協助我處理大巨蛋業務，他們也對李文宗強行、惡意干涉無法認同，我現在口說無憑，但政風處2019年4月有我的文字聲明。”



林洲民爆料，“李文宗還說我必須離職，因為當時柯文哲已經確定連任，11月底選舉到12月上任期間，會議召開李文宗是主席，他清楚地對我咆哮三件事：第一，他說我公宅執行不力，我跟他說‘老兄，台北市都發局公宅執行是第一名’；第二，他說我大巨蛋都審對遠雄太嚴格，我說‘開玩笑！這是公安’；第三，他說我把都發局興建公宅的數字洩密給對手丁守中，我說‘台北市都發局興建公宅數字公布在網站上的，大家都知道，哪裡洩密？’”



林洲民說，李文宗為什麼可以這樣講？你去問他！至於李文宗是不是被柯文哲指示，林洲民強調，當時李文宗的職稱是柯文哲辦公室主任。