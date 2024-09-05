鄭麗文：謝國樑市府在收前任林右昌爛攤子

守護基隆小組發言人鄭麗文（左）。（照片：國民黨基隆市黨部提供） 中評社台北9月5日電／中國國民黨基隆市黨部5日上午召開記者會，針對近日國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案指控等時事進行回應。守護基隆小組發言人、國民黨前“立委”鄭麗文表示，高院4日核准NET主富公司提出的假處分，此舉正凸顯了謝市府一直在為林右昌前市府收爛攤子。



鄭麗文指出，NET主富公司在繳交了高達新台幣9000萬元擔保金後，取得了假處分。高院更裁的假處分，也再度證明基隆市政府是正確的。她指出，主富公司透過假處分來保全東岸商場2至4樓的建物，證明了基隆市前任林右昌市府漏洞百出、問題叢生，再加上先前信二停車場案偵結起訴，證明了有集體貪汙弊案。



鄭麗文認為，正因為林右昌市府有錯在先，NET主富公司才透過假處分來保全東岸商場的建物。這也證明了這一任的基隆市謝國樑市府，從頭到尾都在替前市府留下來的爛攤子、爛帳在努力收拾。



鄭麗文強調，隨著去年基隆市府在考量東岸停車場及東岸商場續約與否時，NET主富公司便已經提告基隆市府，這也足以證明該公司與林前市府的關係讓其恃寵而驕、霸道跋扈，簡直是吃定了基隆市政府。



鄭麗文說，正因過去主富公司與前市府間可能涉及違法的過程，現任市府才選擇不與該公司續約。這可以從市府與主富公司之間的司法訴訟動作及檢調偵結的結果，再一次證明，謝市府站在市民的利益跟法理的立場，維護基隆市產。



鄭麗文進一步指出，這同時也證明林前市府留下了爛攤子，還惡人告狀、做賊喊捉賊，鼓動罷免團體試圖把謝國樑拉下馬，為的是掩蓋其罪行。