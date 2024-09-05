龜吉拉吸睛　桃園地景藝術節未演先轟動

桃園憲光二村“龜吉拉的守護”高約7公尺、寬約5公尺、厚約3.5公尺，是7位藝術家的共同創作。（2024桃園地景藝術節網站） 中評社桃園9月5日電／桃園市政府文化局主辦“2024桃園地景藝術節”，以龜山區為核心布置兩大展區、預定13到29日登場，其中，將於7日重新開館的“憲光二村眷村文化園區”，已布置高達7公尺“龜吉拉的守護”，大量竹編與鐵件形塑的巨型烏龜裝置藝術，成功吸引民眾拍照、打卡，讓藝術節未演先轟動。



2024桃園地景藝術節，活動前進龜山區，匯集在地特色及故事，以“迴.龜”為題。“迴”呼應龜山的丘陵地形，形成大小不同的坑谷，使地方的記憶在山谷間迴盪。“龜”音同“歸”亦有聚、合併之意，如同坑谷間容易形成聚落，匯聚人群。



今年桃園地景藝術節選擇在“上龜山”桃園酒廠、桃園機場捷運A7體育大學站與A8長庚醫院站、長庚轉運站、體育大學及“下龜山”憲光二村、眷村故事館、中正公園等地，以“迴.龜”為主題，布置“可以微醺”、“相約玉泉町”、“酒之籽”等廿三件作品，精彩可期。



憲光二村“龜吉拉的守護”是藝術家林純用、鄭陽晟、鄭雋、翁榮燦、羅元鴻、安君實、田俊傑等七人的共同創作，以鐵件、竹編為材質的巨型烏龜，高約七公尺、寬約五公尺、厚度約三.五公尺，造型是右龜爪扶著建築物、左龜爪扣緊建物凹槽的側身動態，猶如大烏龜要從兩棟建築物縫隙中鑽出，入夜晚龜體點燈發光，格外吸睛。



藝術家們表示，龜是招財化煞的神獸意象，盼龜山區化身為“龜吉拉”，守護文化資產與龜山鄉土。龜背上有滿滿錢幣，是因負責國家法定硬幣、紀念幣鎔鑄重責的中央造幣廠就位在龜山區舊路坑，希望營造“錢龜：錢都歸我”的吉祥意義。



憲光二村另一展品“遇見魚”，是藝術家陳杏芬帶領福源、壽山、迴龍等三所國小學生，用五顏六色的毛線材料創作，包括小魚遇到中、大魚，還環繞著巨魚，象徵遷徙、迴游的生物百態，成為絕佳的生態環境教材。