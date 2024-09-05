柯文哲羈押庭下午4點半結束　等法官裁定

民眾黨主席柯文哲赴北院開庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院5日下午2點舉行第2次羈押庭。下午4點半開完庭，檢辯雙方都走出來，檢方僅說“平常心”，柯的辯護律師則說“盡力了、等結果”。雙方兩樣情。



台灣高等法院撤銷台北地院對柯文哲無保請回的原裁定。柯文哲被回復到“1日拒訊遭當庭逮捕、遭聲押禁見留置候審室”狀態。原本被認為有偏綠色彩的羈押庭法官呂政燁，裁示應完全回復到首次開庭前狀況，以保護被告防禦權為由，宣示北檢抗告的新事證不能作為二度羈押庭的考量範圍。無保請回、交保、收押等3種可能性出現變數消長。



今日下午1點50分左右，柯文哲從地下室候審室上到2樓，與委任律師鄭深元、陸正義，此次加了曾任北檢檢察官、嘉義地院法官的律師蕭奕弘步入羈押庭。3名律師組成王牌律師團，力拚免押。



台北地檢署則由忠組主任檢察官江貞諭、檢肅黑金專組檢察官林俊言及郭建鈺出馬。3人出庭時，還有司法同業打氣喊“加油！”檢察官們微笑，步入羈押庭。



江貞諭等人最先出來，一開始臉色嚴肅凝重，記者追問如何？江則露出微笑說“平常心”。柯律師出來上廁所後回庭。陸正義則神情嚴肅說“盡力了，等5點、或5點10分結果。鄭深元也臉色深沉說“不知道，等法官結果”。



開庭過程達2小時30分至3小時，羈押庭法官為呂政燁。