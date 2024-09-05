開鍘臧幼俠？陸委會：配合“國防部”調查

陸委會副主委梁文傑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠日前赴香港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，傳出他現場起立聆聽大陸地區國歌，可能觸犯新修訂的兩岸人民關係條例。對此，陸委會副主委梁文傑今天表示，陸委會是遵照兩岸人民關係條例相關規定處理，如果查有實據，就按照相關規定辦理。



梁文傑也提到，由於相關規定是要由原服務單位來做查處，在這事件中，原服務單位就是指“國防部”，因此陸委會將配合來協助“國防部”做調查。



有媒體報導，臧幼俠日前出席中國和平統一促進會在香港舉辦的“全球華僑華人促進中國和平統一大會”，在會場唱中國國歌時未迴避，甚至起立聆聽，涉違反新修訂的兩岸人民關係條例，一旦查證屬實，臧幼俠的月退俸及優存恐遭剝奪，成為修法後開鍘首例。



陸委會今天下午召開例行記者會，由梁文傑回應媒體提問，他在會中針對臧幼俠一事表示，如果查有實據，違反兩岸條例第9條之3第1項規定，參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，情節重大者，得剝奪其月退休給與；無月退休給與者，得處新台幣200萬元以上1千萬元以下罰鍰。



但梁文傑強調，全案將由“國防部”做調查，所以陸委會是配合協助的角色。