陳玉珍服務處遷至金門黨部　盼迎陸客踩線團

藍委陳玉珍服務處遷至金門縣黨部，今日揭牌。（照片：陳玉珍辦公室提供） 中評社金門9月5日電／中國國民黨籍“立委”陳玉珍服務處已遷移至國民黨金門縣黨部一樓，今日下午2點舉行揭牌儀式。陳玉珍表示，自8月1日接任縣黨部主委後，深感責任日愈重大，為擴大服務，深耕基層，將原本的服務處遷至縣黨部合署辦公，為金門的民眾及黨員提供更好的服務，聽取他們的意見和需求，並協助解決實際問題。她強調，這裡不僅僅是一個辦公場所，更是與民眾及黨員交流、合作、共創未來的重要平台。



關於陸客何時能開放至金門觀光？陳玉珍也表示，9月份很快就有陸客踩線團會過來，希望在大陸“十一假期”來臨之前，兩岸雙方一切的準備程序都會妥當，陸客到來後，目前地區蕭條的各行各業也都將帶來新的生機。



《中時新聞網》報導，陳玉珍說，她這幾年來服務選民的案件已經高達近2萬件，不管是醫療、後送、機位、土地陳情，甚至鄉親遭遇到各種不平的事項，都竭盡所能的為其解決；此外包括年初的“0214事件”、鄉親海上迷航滯陸事件、協調陸方開放陸客來金旅遊，都獲得解決與重大的進展；她並感謝鄉親們一路以來的支持，服務處的遷移將有助於提供更便捷的服務，包括政策諮詢、民生問題反映以及各類社會服務等。



陳玉珍也歡迎鄉親們能加入她的官方一對一Line帳號，ID為@lovekinmen，加入後在選民服務欄內，包括有醫療前後送、赴台轉診、住宿服務、急診床位、醫療作業需求、交通服務、候補協助以及其他服務事項；拜現在通訊軟體便利之賜，她能立即看到並親自處理交辦鄉親所反映的事項，在這科技化講求效率的時代，她和她的團隊將致力於提高服務質量，為鄉親提供更全面的服務，並確保所有民眾的聲音都能得到妥善處理。