柯文哲上銬進囚車　被問政治迫害否沒回應

民眾黨主席柯文哲雙手戴銬，在法警戒護下步上囚車。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日第二度召開羈押庭。傍晚5點裁定羈押併禁止接見通訊。將押2個月。神情落漠的柯文哲穿著白色襯衫、米白色夾克，5點50分戴著手銬進囚車被押往土城看守所。記者高聲問“是否賴清德司法不公政治迫害？柯沒有回應就上車。



柯文哲是台灣有史以來第一位因案遭到羈押的主要在野黨主席。



下午4點半開完庭，下午5點16分，台北地檢署主任檢察官江貞諭被記者問是否押了？江向記者點頭，隨後北院電子看板顯示羈押禁見，將押2個月，認定柯涉貪圖利罪嫌重大。北院稍晚會有裁定理由出爐。



柯文哲傍晚5點50分戴著眼鏡、穿著米色夾克、白色襯衫、黑色西裝褲、黑皮鞋，雙手上銬，雙腳沒有腳鐐，在大批法警戒護下，準時上囚車赴土城看守所。



柯文哲出現短短10秒在囚車道上囚車，臉色看似面無表情，步伐正常、走得蠻快。記者喊話詢問“主席是否覺得司法不公、政治迫害？”、“有沒有話對賴清德說？”柯文哲未回。



警方出動90名警力戒護維安，送柯文哲往土城看守所。此時有零星的民眾黨幹部率隊憤慨高喊“主席加油！”。