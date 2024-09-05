中評現場：土城看守所前上百群眾等候柯囚車

新北市土城看守所。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日下午2點開第2次羈押庭，承審法官認定涉貪罪嫌重大，裁定羈押禁見。柯文哲下午5時50分穿著米白色外套、雙手上銬步上囚車，將押往土城看守所，面對媒體喊話，全程不發一語。隨後押解柯文哲的囚車，出發前往位於新北市的土城看守所。



柯文哲囚車尚未抵達前，已有上百民眾在土城看守所前圍觀等候。