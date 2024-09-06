金門迎福建客　船東何金章審慎樂觀

金門金安航運有限公司董事長何金章。（中評社 資料照） 中評社台中9月6日電（記者 方敬為）因應大陸將開放福建民眾赴金門旅遊，金門縣政府爭取小三通擴增班次，並協調業者配合，金門金安航運有限公司董事長何金章接受中評社訪問表示，樂見福建民眾來金門，但實際效益有待觀察，因為兩岸氛圍問題，大陸遊客來台旅遊意願或不若以往，另外與大陸發展迅速的情況相比，金門的吸引力恐怕有限。



何金章指出，金廈小三通9月1日起由每日16班次增至20班次，但還未確定福建旅客何時開放來金，加上暑假已結束，目前對船業者而言，增開班次反而不利，未來還得視大陸遊客來訪的情況，因此他對未來陸客來金門旅遊的態度是“審慎樂觀”，不太可能重現馬政府時代的榮景。



何金章，金安航運負責人，公司專營金廈小三通客船航線，2007年加入小三通航線營運，迄今17載，經營航線為金門水頭碼頭至廈門五通碼頭，目前一個月平均往返金廈兩地48個班次。



為了滿足金門、廈門旅運需求，並迎接福建旅客訪金，金門縣政府爭取小三通擴班，獲“交通部”核定，自9月1日起航班將由每日雙向16航次增至20航次，增幅達25%。增班第一天出入境旅客3100人次。金廈小三通船程只要半個鐘頭，船票單程新台幣650元。



針對小三通增班，何金章表示，9月份頭幾天運作下來，業者普遍認為，必要性有待商榷，由於陸客開放到金門的時間點未明，加上暑假旅遊旺季已結束，9月份的遊客數量下滑，船班卻增加，成本上升收益卻沒更著上升。



何金章提到，暑假期間金廈小三通遊客爆棚，是因為有大量台灣本島的遊客透過小三通赴大陸旅遊，本來一天16班次的時候，每日往返的人數也在3000多人左右，最多到4000左右，9月份增班後，每天的遊客也差不多3000出頭，有時反而更少，所以還得看後續陸客來金門旅遊是否踴躍，否則增班從現階段來看，效益不如預期，在旅客數量不變的情況下，班次增加，只是影響航運業的運送成本。

