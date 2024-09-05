國賓危老案　高市府宣布第三方重新評估

高雄國賓大飯店危老重建案，高市府5日下午宣布委託第三方重新評估。（中評社 資料照） 中評社高雄9月5日電（記者 蔣繼平）台北市京華城840%容積獎勵已讓時任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲因涉犯貪污治罪條例圖利等罪被羈押禁見。獲容積率高達1142%的高雄國賓飯店危老重建案，高雄市政府今天召開環評審查委員會，初審未通過。市府下午突然又宣布將另委託“內政部”認可的第三方機構對此案重新進行評估。



高雄國賓飯店危老重建，未來將出現58層與52層的兩棟高樓，引發附近居民抗議，今天更有30多人到市府外拉布條。高雄市政府工務局5日下午表示，針對高雄國賓改建引發兩側大樓住戶陳情，雖國賓是經“內政部”認可專業機構評估及審查，並依全台一致危老標準給予容積，但有鑒於本案涉及公共安全，工務局決定另委託“內政部”認可的第三方機構，對此案重新進行評估。



高雄市愛河畔國賓飯店舊址依土地使用分區為第五種商業區，1993年取得法定容積率為840%，2022年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積來到1142.4%。因未來將出現58層與52層兩棟高樓建築，附近550戶住家、大樓將受衝擊，土壤液化、交通、施工都成住戶疑慮。



本案今天在市府召開環評前，國民黨高雄市議員邱于軒、陳麗娜、律師簡凱倫及30多位住戶代表前往抗議要求暫停環評、重新鑑定。環評委員會也做出要求開發單位補正後再送審的決議。



且在國賓危老重建計劃書內，結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會所評估結果，危險度評估分數大於危老重建規定的45。但2020年當時所提出結構安全評估報告，顯示R值不到30，短短經過一年多，R值竟高達65.71，變成危老，引起外界質疑。



有關民眾陳情2020年建物公安申報的耐震初評數值，和2022年危老重建申請的耐震報告數值，兩者之間有落差。工務局表示，此為評定人使用學理不同所致。雖然“內政部”認可之台北市結構技師公會的結構技師，對該建築高低樓層不同結構系統所做計算，方法符合學理也經公會查核完成，但為使此案之審查更為嚴謹，市府決定啟動委託第三方專業機構重新評估之作業。



工務局表示，本案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計劃，維護市民權益。