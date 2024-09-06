彰化古月民俗館陳列廟宇文物有兩岸淵源

古月民俗館為古蹟活化再造場館。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月6日電（記者 方敬為）彰化縣古月民俗館陳列許多縣內廟宇文物，當中許多是自清代流傳迄今，包括中式傳統建築工藝、雕刻、樂器等，相關文物讓彰化的廟宇增添不少人文風采，也呈現出兩岸文化淵源。



古月民俗館位在彰化市鬧區，源自清代彰邑聞人李氏員外園邸，其範圍東至節孝祠、古月井（今彰化生活美學館），西至古月園酒家（今中山商場），南至彰化東門樂耕門（今交通隊前），北至彰化公會堂（今彰化藝術館），園邸座落彰邑八卦山腳下，建物後來被活化用於民俗文物展示，以及青年發展用途。



由於古月民俗館本身為古蹟再生，因此主管機關彰化市公所也將縣內廟宇文物陳列其中，開設“彰廟神物常設展”，陳列縣定古蹟廟宇內的珍貴文物，包括涵玉皇大帝龍冠、神轎、建築構件、香爐、花瓶、籤筒、籤版、籤詩、燭台、筊杯、梵鐘等。



文物多自清代保存迄今，其中，擁有300多年歷史的南瑤宮媽祖廟，更提供鎮廟之寶“南瑤宮媽祖與三十六官將印版”陳列展示，該印版也是清代匠師雕刻，工藝源於大陸，相當珍貴，於2002年獲“文化部”文化資產局公告為古物類文化資產，印版刻媽祖偕男侍、千里眼、順風耳等共36個帶騎官將，姿態各異，全台罕見。

