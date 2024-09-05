中評現場：柯文哲囚車抵達台北看守所

柯文哲囚車抵達位於新北市土城的台北看守所。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月5日電(記者 鄭羿菲)台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院5日傍晚裁定羈押禁見，下午5點50分戴上手銬專車押解柯文哲至位於新北市土城區的臺北看守所，在下午6點30分在一輛警車開道戒護下，囚車抵達台北看守所，並直接駛入看守所，無法拍攝到柯文哲走下囚車的狀況。



台北地方法院在5日下午5點15分左右裁定柯文哲羈押禁見，不少民眾便開始陸續集結在台北看守所大門兩側與對面的人行道，到6點10分左右有約百位民眾聚集，警方也安排數十位警力在場維護秩序，由於柯文哲押解到台北看守所的時間是下班交通尖峰期，看守所前也有警力引導交通動線，在囚車抵達前，清空看守所前的青雲路口。



當囚車在6點30分抵達時，現場民眾紛紛拿出手機拍下押解柯文哲的囚車駛入台北看守所得歷史性一刻，其中有一位中年婦女戴著墨鏡到場直播高呼“終於押到你”，還有一位中年大叔拿著“恭喜入住土城第一排，土城的選擇柯文哲”手板，特地走到媒體鏡頭前開心的手舞足蹈。



根據流程，柯文哲進入台北看守所後，還得進行一般性的例行檢查，因此並未確定晚餐的用餐時間。