雕塑大師北京就學啟蒙　楊英風回顧展有看頭

楊英風回顧展從5日起在新竹陽明交大展出。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月6日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學5日舉辦已故的台灣知名雕塑大師楊英風回顧展，從小在北京接受專業美術教育啟蒙的楊，一生創作超過2554件作品，楊在創作晚期以現代主義抽象組合造型、不銹鋼材質和中國式的藝術思維著稱，備受國際推崇。



楊英風與新竹陽明交通大學的結緣是在1996年，楊為該校百年校慶創作了大型不銹鋼雕塑《緣慧潤生》，成為該校的地標性藝術品。此次的《英風百年：藝術無界》回顧展，分為“緣起交大”、“豐年英風”、“遊學羅馬”及“景觀雕塑”4大主題，呈現楊橫跨超過60年的創作歷程，並展出包括版畫、速寫、雕塑、景觀設計等多元媒材的代表作品。



“楊英風藝術研究中心”自2000年進駐新竹陽明交通大學，與校內的資訊科技專業結合，為楊英風的作品進行系統整理、研究及數位化保存。研究中心不僅編纂了楊英風的全集，更設立全台最早之一的“楊英風數位美術館”，使大眾能夠通過線上或實體展覽等多元的方式，深入瞭解這位藝術大師的創作歷程、作品和藝術理念。



楊英風的孫子楊璇表示，《英風百年：藝術無界》回顧展不僅呈現楊英風的豐富創作，更彰顯楊對現代藝術的持續影響。此次展期從即日起至10月11日，歡迎所有藝術愛好者到新竹陽明交大藝術中心共同見證楊英風如何將東西方文化融合於藝術創作中，創造出充滿無限可能性的藝術世界。