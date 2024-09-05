柯文哲羈押禁見　民眾黨：羅織罪名斧鑿斑斑

柯文哲遭裁定羈押禁見，走向囚車。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積圖利案，台北地方法院5日傍晚裁定羈押禁見，下午6點30分押解柯文哲的囚車抵達台北看守所。民眾黨晚間發布聲明，批評北院承審法官呂政燁單憑揣測就入人於罪，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。裁定如何服眾？！



民眾黨5日晚間發出聲明表示，自8月30日檢廉發動搜索柯文哲住家、辦公室及民眾黨中央黨部以來，柯文哲即遭受司法不公平對待，檢廉在搜索時明顯踰越搜索範圍，後續更以馬拉松式訊問，進行非關案旨的偵訊，極力羅織罪名、斧鑿斑斑。



民眾黨說，過程中，人民親眼見證檢方與特定媒體勾串洩密，踐踏法治“國”原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕。檢方聲押理由不充分，特定媒體獨家報導與傳聞卻漫天飛舞，偵查不公開淪為笑柄，柯文哲還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。



民眾黨認為，基於相同事證，前一案北院法官朱家毅裁定“無保請回”，本次北院法官呂政燁卻裁定“羈押禁見”，裁定理由前後迥異之依據為何？呂政燁法官裁定載明“被告明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭”，據此做為裁定羈押柯文哲的主要理由。然而，關於京華城容積是由都市計劃審議委員會以“共識決審議”，並非由柯文哲前市長一人所決行；且台北市都發局於中國國民黨籍台北市長蔣萬安任內，亦曾於今年1月24日發布新聞稿，說明京華城容積率變更合乎“合宜性、公益性、對價性、適法性”，法官呂政燁如何認定柯文哲“明知違法卻執意為之”？裁定如何服眾？！

