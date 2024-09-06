律師余韋德析柯案發展　完全脫身機率低

敬業國際法律事務所主持律師余韋德接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日裁定羈押禁見，已送往土城看守所。敬業國際法律事務所主持律師余韋德接受中評社訪問分析，接下來柯文哲的辯護律師可在10日內提抗告，再送台灣高等法院裁定是否撤銷收押，也可能發生像民進黨籍前桃園市長鄭文燦三進三出的機率，但其實根據過往實務經驗，因涉貪罪嫌疑重大而要完全無罪脫身的機率，雖有，但是極低。



柯文哲今日晚間6點被送往位在新北市土城區的“法務部”矯正署台北看守所。北院裁定書指出，柯“明知”增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，柯貫徹意志，迥然若揭。柯文哲因此致使共犯沈慶京的京華城一案獲不法利益新台幣200餘億元，因此柯涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪犯罪嫌疑重大。



針對柯文哲遭押後，法律戰可能的後續如何？余韋德表示，簡單來說當柯文哲的辯護律師收到裁定書時，可於10日內提出抗告，就會將整件案子卷宗送到台高院給另外3名承審法官審理看完，接著只會有種決定：一、發回北院更裁，再給北院給另一位承審法官，又要再討論無保請回、交保、羈押禁見；二、駁回該抗告，那就是結束了，柯的辯護律師不能再抗告，柯被押2個月確定。



余韋德說，當然鄭文燦的案例也可鑑，桃園地院承審法官針對鄭文燦涉貪第一次裁定500萬元交保，桃園地檢署方抗告到高院發回桃院，桃院另一位承審法官裁定1200萬元交保；檢方又提抗告到高院給另3名承審法官更裁，接著又回到桃院更裁，桃院承審法官則將鄭文燦收押禁見；鄭文燦辯護律師又抗告到高院被，但被駁回確定，鄭文燦確定被羈押2個月。



他說，柯文哲若確定要被收押2個月，那北檢必須將柯起訴，若沒被起訴，那就又要在聲請再收押一次、那就要再開羈押庭。若京華城案的相關這些被告都順利被起訴，那這些所有人犯的卷宗會全部移給北院審理，然後決定要不要將柯續押。關於鄭文燦案，桃檢順利起訴鄭後，移到桃院時又裁定2800萬元交保、不續押。

