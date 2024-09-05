小草還沒援柯動作　法院先將管制撤除　

警方撤除北檢北院外管制區措施。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，台北地院5日裁定羈押禁見，已被送往土城看守所。各界關注柯粉小草是否再度包圍北檢北院，但一直到晚間都無動靜，台北市警局已撤掉台北地院前的管制區。此外，京華城案另名被告、威京集團主席沈慶京的辯護律師胡原龍下午有到北院遞交抗告狀。



柯文哲今日晚間6點從北檢被送往位在新北市土城區的“法務部”矯正署台北看守所。北院裁定書指出，柯“明知”增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，柯貫徹意志，迥然若揭。柯文哲因此致使共犯沈慶京的京華城一案獲不法利益新台幣200餘億元，因此柯涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪犯罪嫌疑重大。



民眾黨組織部5、6日連2天在捷運小南門站前，向台北市警局成功申請路權，但今日現場小草並不多。台北市警局此次在北檢北院前採取嚴格執行，不得違法集會遊行，一度有挺柯媒體人毛嘉慶到場抗議遭驅離。直到柯文哲晚間6點被押時，僅有零星民眾黨幹部聲援柯，北檢北院外並沒有多少明顯特徵的小草，警方遂撤除管制區措施。



北檢調查京華城容積案從392%增至560%、又暴增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的中國國民黨籍台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，證人請回。彭振聲先被收押、柯文哲今被收押。



大批媒體下午在北院2樓第15法庭外，靜候柯文哲的羈押庭結果時，看見胡原龍現身北院，並完成遞交抗告狀。台北地院表示，已收受在押禁見被告沈慶京的抗告狀，將會連同同案被告吳順民（中國國民黨籍台北市議員應曉薇助理）的抗告狀，經整卷後，一併送往台灣高等法院。



同案在押禁見被告應曉薇尚未向台北地院提出抗告。



至於彭振聲遭北檢聲請羈押禁見獲准，委任律師提起抗告。但台灣高等法院昨天認為，彭振聲抗告狀未經本人簽名、蓋章或按指印，合議庭已通知補正；但截至今天下午4時尚未完成補正。高院指出，彭振聲案件，法官裁定5日內補正，若逾期未補正，就會以提起抗告不合法，而裁定駁回抗告；若限期內補正完成符合合法要件，高院將另行裁定。