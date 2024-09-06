中評關注：柯遭收押　台灣政局開啟大紛亂

民眾黨主席柯文哲上銬步向囚車畫面，震撼全台，受到 國際矚目。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北9月6日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院5日召開第2次羈押庭，承審法官認定涉圖利罪嫌重大，裁定羈押禁見。柯文哲隨後穿著米白色外套、雙手上銬步向囚車，被押往土城看守所，此畫面可以說是震撼政壇，也似乎宣告了台灣接下來政局將進入大紛亂時代。



柯文哲是台灣首位因案遭到羈押的主要在野黨黨主席，8個月前，他還是現在執政的賴清德主要選舉對手之一，造勢場合喊著相信柯文哲，要義無反顧拚一次等等的口號。未料在8個月後、賴清德520上任至今3個多月的今天，柯卻是被銬上手銬被關押進看守所，前後變化之大，速度之快，再次讓人看到台灣政壇充滿戲劇張力的一面。



但也因為如此，接下來的台灣政局紛擾、不安、混亂似乎已是可以預見。首當其衝的當然是民眾黨全黨上下，過去該黨被認為是以柯文哲為絕對中心的一人政黨，柯遭關押的這段時日，全黨如何正常運作，號召群眾聲援，在政治攻防上對執政的民進黨發動攻勢，製造各種輿論壓力等等，都牽動了柯文哲案接下來的發展。



另外也牽動政局上在野陣營的力量是否會潰散的問題，在野陣營能發揮制衡功能的“立法院”戰場上，民眾黨關鍵的8席“立委”，接下來是不是加強力道杯葛執政黨預算、人事和法案，還是會遭拆解，讓執政民進黨找到隙縫可以操作拉攏等等，就是接下來觀察的重點。

