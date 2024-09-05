營救柯文哲　委任律師將提抗告

民眾黨主席柯文哲委任辯護律師鄭深元對於抗告與否？點了頭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，台北地院5日裁定羈押禁見，已送往土城看守所。柯文哲委任律師鄭深元被問及是否會對北院裁定提出抗告？鄭深元臉色深沉凝重，但也明確對媒體點了頭，將會依法在10日內提出抗告。



柯文哲今日晚間6點被送往位在新北市土城區的“法務部”矯正署台北看守所。北院裁定書指出，柯“明知”增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，柯貫徹意志，迥然若揭。柯文哲因此致使共犯沈慶京的京華城一案獲不法利益新台幣200餘億元，因此柯涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪犯罪嫌疑重大。



北院今日下午2點至5點，由承審法官呂政燁開羈押庭，被告有柯文哲，辯方有柯文哲委任律師鄭深元、陸正義，此次加了曾任北檢檢察官、嘉義地院法官的“光頭律師”蕭奕弘；檢方則有北檢忠組主任檢察官江貞諭、檢肅黑金專組檢察官林俊言及郭建鈺出馬。



江貞諭等人於下午4點半最先出來，一開始臉色嚴肅凝重，記者追問如何？江則露出微笑說“平常心”。鄭深元、路正義也出來上廁所，陸正義則神情嚴肅說“盡力了，等5：00、或5：10結果”。鄭深元也臉色深沉說“不知道，等法官結果”。隨後回庭。檢方接著也回庭，靜待5點15分，呂政燁裁定柯文哲准予羈押併禁止接見通訊。江貞諭被問及是否押了？江點頭回應。



至於鄭深元、陸正義則臉色凝重，心情看似沉重，媒體記者上前問鄭深元是否會提抗告？鄭深元則明確地點了頭。隨後離開北院。



敬業國際法律事務所主持律師余韋德表示，當柯文哲的辯護律師收到裁定書時，可於10日內提出抗告，就會將整件案子卷宗送到台灣高等法院給另外3名承審法官審理看完，接著只會有2種決定：一、發回北院更裁，再給北院給另一位承審法官，又要再討論無保請回、交保、羈押禁見；二、駁回該抗告，那就是結束了，柯的辯護律師不能再抗告，柯被押2個月確定。



此外，京華城案另一名被告威京集團主席沈慶京的辯護律師胡原龍下午有到北院遞交抗告狀。其餘京華城案被告前台北市副市長彭振聲提了抗告但還需補件，中國國民黨籍台北市議員應曉薇尚未提抗告。