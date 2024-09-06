蘇煥智：柯文哲被押　不辦陳其邁說不過去

已退出民進黨的前台南縣長蘇煥智1985年即考取律師執照開始執業（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月6日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，台北地方法院昨裁定羈押禁見，傍晚已搭囚車送進土城看守所。本身是律師的前民進黨籍台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，柯應是沒有逃亡之虞，但有沒有串證之虞則是法官心證認定，法官認定有就會羈押。他認為，京華城案跟政治迫害還是有段距離，柯有沒有構成圖利要先講清楚，否則很難對外交代。



蘇煥智進一步說，高雄國賓飯店危老重建案容積達1142%，要看是誰核定，雖然現在環評初審未過，但是有核定過程就構成行為，已有行政處分效果，檢調現在強力辦柯，可能會影響高雄市長陳其邁，“不辦陳其邁就說不過去”，柯被羈押後續影響大，現在就看高雄地檢署要不要追查。



柯文哲因其擔任台北市長期間，京華城改建容積率暴增至840%而被檢方調查涉嫌貪污與圖利，事件也引發了高雄國賓飯店危老重建案的容積率爭議。高雄市工務局指出國賓飯店與京華城的問題不盡相同，而與國賓飯店容積率相同破千百分比的早有先例。高雄市政府5日也召開環境影響評估審查委員會，民眾前往市府抗議，要求停止環評。



蘇煥智1985年即考取律師執照開始執業。他在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



蘇煥智表示，柯文哲案第一個是圖利罪，但沒有找到收受賄賂金流，檢調應該是繼續查，但沒有掛上罪名；而看台北市副市長彭振聲則有涉及收賄。根據京華城這個案子，“監察院”在2018、2019年兩度對於容積獎勵560%已經提出報告，柯文哲接任台北市長之後，以560%作為容積獎勵，但為何2021年跑出840%。

