林碩彥：沒金流就押柯　陳其邁也該比照辦理

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 資料照） 中評社新竹9月6日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案，台北地院5日裁定收押禁見，已送進土城看守所。民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，北檢沒有查到金流與對價關係就押柯，如果依照同樣邏輯，高雄國賓飯店危老案容積率更高達1142%，那民進黨籍高雄市長陳其邁是否也該比照辦理抓起來？



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，他和小草（民眾黨支持者）直到目前為止仍然相信柯文哲的清白，也絕對力挺柯到底，所以5日看到柯被收押禁見很錯愕也很心痛，更完全無法接受，因為北檢既沒有查到金流，也沒有對價關係，就把柯給押起來，實在讓人無法信服！



他強調，北院以京華城容積率大於540%有圖利之嫌當成收押柯文哲的主要理由，如果依照同樣的邏輯，高雄國賓飯店危老重建案容積率更高達1142%，那陳其邁是否也該比照辦理抓起來？為何檢調卻對陳沒有動作？司法調查是不是也要用相同的標準才對？



林碩彥痛批，北院這次重開羈押庭的裁定理由，實在太離譜，完全無法說服大眾收押柯文哲的理由是正當的。如果北檢真的有查到金流或對價關係，才把柯押起來，或許還比較有說服力，但現在完全沒有證據就押人，難道台灣的司法已經變成只要懷疑被告有罪就可以押人嗎？這樣司法的公信力恐怕已蕩然無存。



林碩彥認為，柯文哲上次從被檢廉搜索、聲押到無保釋放，共歷經了70小時被限制人身自由，而這次北檢提抗告一樣沒有明確證據，但北院換了法官更裁，卻做出180度大翻轉的收押禁見裁定，實在讓人無法接受。更何況這個法官被外傳是“綠色法官”，為何換了不同法官的裁定卻南轅北轍？