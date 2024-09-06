中評關注：韓國瑜連四招醞釀韓賴對決

韓國瑜出席第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇開幕式。（韓國瑜辦公室提供） 中評社台北9月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜5日出席“第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇”開幕式，不僅高呼“中華文化是我們的根”，更肯定台、陸、港、澳四地企業的合作，與民進黨“賴政府”大唱反調，讓人感覺韓國瑜似在營造“韓賴對決”的氣氛。



韓國瑜辦公室4日發布行程通知，主動說明韓5日出席“第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇”開幕式，此場論壇在兩岸四地有相當的影響力，按照往例由四方工商團體輪流主辦。2017年台灣也曾辦過一次，當時的主辦方“台灣工商協進會”態度大方，打開大門接受媒體採訪，而本屆卻一反常態，閉門謝絕所有媒體訪問，可能是兩岸關係發展前景不明，主辦方才刻意低調。



韓國瑜身為“立法院長”，公開行程的發布受到嚴謹把關，相信韓國瑜方面事前早就知道這場活動並沒有對外公開，但依然對外發布行程通知，可見韓方面可能有刻意吸引媒體到場的操作。而韓這麼做可能有兩個理由，第一，他不願意見到兩岸民間交流地下化，應該開大門走大路；第二，他可能想凸顯兩岸交流的重要性，透過自己親身出席活動，盼創造帶動效果，點燃兩岸熱烈往來的引信。



尤其韓國瑜在致詞中高呼“中華文化是我們的根”，並且對兩岸四地企業在中華文化的孕育下共同合作創造發展潛力大表認同，對比當前民進黨“賴政府”斷絕兩岸來往的去中操作，可說韓與賴大唱反調，雖然韓沒有在口頭上言明要抵抗，卻透過實際的行動把民進黨政府的政策往反方向推，避免因為口水模糊焦點，這也是韓手段上高明的地方。



整體看下來，韓國瑜近期的幾項動作都很有力抗民進黨政府之勢，第一，在台灣民主基金會執行長的人選上毫不退讓，堅持提名政大外交系教授盧業中，與董事會上與民進黨官方打長期抗戰。第二，公開在朝野協商中下指導棋，要藍綠白三黨團協調邀請賴清德進“立院”報告，加開立法權與行政權角力的戰線。第三，在雙十節相關活動上要求凸顯“中華民國”元素，顯然也是要破除民進黨過去的“台灣國慶日”操作。