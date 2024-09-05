柯交代不要發動抗爭　館長難過不知他想啥

長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢晚間開直播非常難過。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案，5日遭裁定羈押禁見送進土城看守所，這是民眾黨創黨以來的最大危機。黨緊急應變小組晚上召開會議，決定6日上午8點召開擴大會議，包括中央委員及應變小組成員，討論接下來的工作，但並沒有要討論代理黨主席的問題。



長期力挺柯文哲的網紅“館長”陳之漢晚間開直播狂搖頭感嘆難過之意，並轉述民眾黨“立委”黃國昌與他通電話的內容說，柯4日前往花蓮參加公祭的路上，就對黃千叮嚀萬交代，自己心裡已有準備好會被羈押、準備好面對民進黨的政治迫害，民進黨一定會把自己弄進去，但希望所有人不要因此去法院、看守所做短期的抗爭、遊行，這是一場長期的抗戰，大家好好上班、各司其職。



館長搖搖頭嘆氣道，真的不懂柯文哲在想什麼，什麼都沒辦法為柯文哲做，就這樣進去台北看守所了，哎唷喂呀⋯⋯館長接著說，柯文哲深信自己沒有貪污、沒有犯罪，最後一定是無罪，短時間內大家照顧好自己。黃國昌也沒打算做什麼，因為這是柯文哲的交代。



民眾黨“立委”林國成表示，今晚會議大家團結一致，現在比較恐怖的就是“綠色新黨國”，司法打壓非常可怕，希望台灣人民看得很清楚，民眾黨不會被打倒，會按部就班捍衛柯文哲清白。



民眾黨發言人吳怡萱說，黨內決策目前機制由緊急應變小組集體決策，討論過程都是共識決，目前沒有代理黨主席的問題，先穩定軍心，再討論下一步該怎麼做。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲雖一度獲北院裁定“無保請回”，但目前柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭羈押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。